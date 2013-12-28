Евромайдан подготовил новогоднее обращение Народа к Президенту Украины: опубликовано видео

Активисты Евромайдана к Новому году подготовили поздравление для Президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующая запись 31 декабря в 23:55 выйдет в эфир "Громадського ТВ", передает ZN.UA.

Как сообщили создатели поздравления, в записи послания украинского народа к главе государства приняли участие около 50 человек.

"31 декабря в 23:55, за пять минут до Нового года, впервые в истории смотрите новогоднее обращение Народа Украины к Президенту Украины", - говорится в анонсе обращения.

На кадрах анонса видно, что запись поздравления была сделана возле Октябрьского дворца в Киеве, занятого активистами Майдана.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее лидеры Евромайдана призвали киевлян встретить Новый год и Рождество на Майдане Независимости.