Луценко призвал Евромайданы к наступлению на Восток

Евромайдан должен распространять свои идеи на Востоке Украины, поскольку русскоязычные граждане страны такие же патриоты, как и жители западных областей.

Об этом заявил Юрий Луценко, выступая на Евромайдане в Харькове, передает УНИАН.

"Нам необходимы справедливые европейские правила жизни, и это сегодня осознает 62% населения. Что делать дальше Майдану? Наступать на Восток, захватывать головы соотечественников этими лучшими европейскими правилами", - заявил политик.

Также Луценко выразил убежденность, что "Майдан должен начаться по всей Украине".

"Мы все должны доказать, что эта власть – уже не власть для нас и она не имеет силы над нами", - добавил он.

"Чтобы побеждать, мы должны договориться друг с другом. Мы должны сказать честно, украинские демократы должны признать право русскоязычных украинцев на украинский патриотизм. И русский язык должен требовать демократической, европейской Украины так же громко, как этого требует украинский язык", - сказал он.

Луценко подчеркнул, что в Украине нет противопоставления культур, и признал, что каждый регион должен иметь право на свою идентичность и историю.

По мнению политика, страну должно объединять общее будущее.

"Каждая область имеет право на свою идентичность, на свое исторически-культурное самоопределение, но при этом, имея разное прошлое, мы должны осознать, что мы имеем общее настоящее", - заверил он.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Луценко заявил, что гордится тем, что его облили зеленкой.

Политик убежден, что таким образом власть демонстрирует свою боязнь тех, кого атакует.