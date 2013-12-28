Евромайдан собрался "на экскурсию" к резиденциям Януковича, Азарова и Рыбака

На завтра, 29 декабря, активисты Евромайдана запланировали автопробег к загородным резиденциям руководителей государства.

Об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, передает УНИАН.



По словам политика, автопробег будет "автомобильной политической экскурсией" – сначала к резиденции главы государства, оттуда – к резиденции председателя Верховной Рады, затем – к резиденции премьер-министра.

Цель автопробега – передать три ключевых требования украинского народа: освободить невиновных, "посадить бандитов" и отправить правительство в отставку.

"Мы приняли решение написать на дороге эти три требования, и они (руководство), когда будут выезжать, получат возможность каждый день читать то, что от них требует украинский народ", - отметил Яценюк.

Также политик сообщил, что после окончания автопробега его участники вернутся на Евромайдан и расскажут о том, как прошла акция.

В свою очередь, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок вновь заявил, что все акции протеста Евромайдана "абсолютно мирные".

"Мы действуем в рамках украинского законодательства, украинской Конституции. Обо всех наших мероприятиях мы публично объявляем накануне", - сказал он.

Кроме того, Тягнибок отметил, что какие-либо события, о которых не было заявлено, оппозиция будет расценивать как провокацию, "и не просто как провокацию, а провокацию нынешней власти".

Напомним, сегодня, 28 декабря, состоялся автопробег к загородной резиденции генпрокурора Виктора Пшонки.