В Донецке прошла акция за вступление в Таможенный союз: собралось 50 человек

В Донецке активисты Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) провели митинг в поддержку вступления Украины в Таможенный союз.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

В центре города у памятника Гринкевичу собралось около 50 сторонников ПСПУ.

Они держали в руках плакаты "Донбасс за Таможенный союз", "Украина, Россия, Беларусь – святая Русь", "Донбасс против евроинтеграции", "Будущее Украины в Таможенном союзе".

Участники акции выступили за начало переговорного процесса о вступлении Украины в Таможенный союз.

Они также одобрили паузу в подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, взятую руководством страны, так как, по их мнению, сейчас это влечет значительные экономические потери для государства.

Фото: "Новости Донбасса"