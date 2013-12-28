В Донецке прошла акция за вступление в Таможенный союз: собралось 50 человек

В Донецке 50 активистов Прогрессивной Социалистической партии Украины устроили митинг "Донбасс против евроинтеграции".
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
В центре города у памятника Гринкевичу собралось около 50 сторонников ПСПУ.
Они держали в руках плакаты "Донбасс за Таможенный союз", "Украина, Россия, Беларусь – святая Русь", "Донбасс против евроинтеграции", "Будущее Украины в Таможенном союзе".
Участники акции выступили за начало переговорного процесса о вступлении Украины в Таможенный союз.
Они также одобрили паузу в подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, взятую руководством страны, так как, по их мнению, сейчас это влечет значительные экономические потери для государства.
Фото: "Новости Донбасса"