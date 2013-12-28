Как Автомайдан митинговал под окнами Пшонки: опубликовано видео

В Сети появилось видео акции протеста участников Автомайдана, которая состоялась у загородного дома генерального прокурора Виктора Пшонки.

Ролик был выложен на YouTube.

Напомним, дорогу участникам автопробега преградил грузовик, который активистам пришлось вручную откатывать с дороги.

По словам одного из участников протеста, нардепа Александра Бригинца, у поместья Пшонки протестующих ожидал джип "Беркута" с "испуганными глазами".

Напомним, на завтра, 29 декабря, Евромайдан заплариновал "автомобильную политическую экскурсию" по загородным резиденциям Януковича, Азарова и Рыбака.