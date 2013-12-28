МВД: у всех арестованных по делу Татьяны Чорновол проблем со здоровьем нет

Все арестованные по делу об избиении журналистки здоровы, причин для их для освобождения из-под ареста по состоянию здоровья нет.
Все пятеро арестованных по делу об избиении Татьяны Чорновол не имеют проблем со здоровьем, которые могли бы стать причиной их освобождения из-под стражи.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В милиции отметили, что после избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей, все пятеро "прошли обязательный медицинский осмотр".
"Проблем с состоянием здоровья, которые могли бы повлиять на их пребывание в местах лишения свободы, не выявлено, жалоб от арестованных не поступало", - подчеркнули в министерстве.
Также в сообщении уточняется, что "потерпевшая по делу (Черновол) продолжает находиться в больнице под охраной ".
Напомним, как сообщал "Главред", 27 декабря суд арестовал четверых подозреваемых в причастности к избиению Черновол.
28 декабря в МВД заявили, что в избиении журналистки участвовал 34-летний житель Днепродзержинска, который приехал в Киев для покупки автомобиля.
Позже Печерский райсуд постановил арестовать и пятого задержанного. При этом ни фамилии, ни срока ареста этого человека в МВД не сообщили.