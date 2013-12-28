МВД: у всех арестованных по делу Татьяны Чорновол проблем со здоровьем нет

Все пятеро арестованных по делу об избиении Татьяны Чорновол не имеют проблем со здоровьем, которые могли бы стать причиной их освобождения из-под стражи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В милиции отметили, что после избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей, все пятеро "прошли обязательный медицинский осмотр".

"Проблем с состоянием здоровья, которые могли бы повлиять на их пребывание в местах лишения свободы, не выявлено, жалоб от арестованных не поступало", - подчеркнули в министерстве.

Также в сообщении уточняется, что "потерпевшая по делу (Черновол) продолжает находиться в больнице под охраной ".

Напомним, как сообщал "Главред", 27 декабря суд арестовал четверых подозреваемых в причастности к избиению Черновол.

28 декабря в МВД заявили, что в избиении журналистки участвовал 34-летний житель Днепродзержинска, который приехал в Киев для покупки автомобиля.

Позже Печерский райсуд постановил арестовать и пятого задержанного. При этом ни фамилии, ни срока ареста этого человека в МВД не сообщили.