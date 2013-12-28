В Харькове участников "зеленого" нападения на Луценко оштрафовали на 119 гривен

Участники нападения на оппозиционеров Ирину и Юрия Луценко, которые облили их зеленкой, были оштрафованы на 119 гривен.
Харьковский суд приговорил к штрафу участников нападения на Ирину и Юрия Луценко, которые облили оппозиционеров зеленкой.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает УНН.
По словам источника, были оштрафованы трое из четверых задержанных. Сумма штрафа – 119 гривен.
"Суд рассмотрел милицейские протоколы относительно инцидента при участии троих мужчин и одной женщины, которые облили зеленкой Юрия и Ирину Луценко. Во время рассмотрения было установлено, что один из задержанных не использовал зеленку, потому суд присудил штраф троим из четверых задержанных", - сообщил источник.
Напомним, сегодня в Харькове во время выступления Луценко на Евромайдане, четыре человека прорвались к политикам и облили их зеленкой.
Все нападавшие были сразу же задержаны милицией.