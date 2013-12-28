Татьяна Чорновол подозревает в организации своего избиения главу киевского "Беркута"

Журналистка Татьяна Чорновол подозревает, что ее избиение было спланировано руководителем киевского "Беркута".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Евромайдана Зоряк Шкиряк после того, как проведал избитую журналистку в больнице.

"Не отвергая все возможные версии этого преступления, Татьяна Чорновол не исключает личной мести руководителя киевского "Беркута" Кусюка, который ненавидел Татьяну за ее гражданскую позицию", - отметил Шкиряк.

Также он сообщил, что она "кратко, но достаточно аргументировано высказала свою версию".

Напомним, ранее такие же подозрения в эфире "Громадського ТВ" высказал муж активистки – Николай Березовой.

"Они несколько раз сталкивались возле Киевсовета. Когда был штурм Киевсовета, а он там руководил охраной – беркутовцами – она ​​подбежала к Кусюку и ударила его по печени. Конечно, тот удар – "комариный писк" – но его увидели многие. И это могло задеть Кусюка", - отметил Березовой.

Также он подчеркнул, что следствие никак не комментирует наличие второго автомобиля нападавших, который также был участником происшествия.

"Сейчас рассматривается только одна машина, а другая – ее нет вообще по делу. Но было два авто, которые таранили машину Татьяны", - заявил Березовой.

Также он отметил, что видео регистратор из машины Чорновол снял ее отец, сначала отдав его милиции, но потом забрал и отдал депутату Виталию Яреме.

Также, по словам Березового, видеорегистратор на автомобиле Чорновол был установлен только за два дня до избиения.

"Ее все уговаривали установить его, чуть не требовали – и активисты с Евромайдана, и родители. Почему нападающие его не сняли – все об этом знали, что его нет. Это знали все. Поэтому даже не смотрели туда, в машину", - отметил муж Чорновол.

Напомним, ранее были задержаны, а позже арестованы, пятеро подозреваемых в нападении на журналистку Татьяну Чорновол.