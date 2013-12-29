Муж Татьяны Чорновол заявил, что ее хотели убить, и назвал возможных заказчиков

Жестокое избиение журналистки Татьяны Чорновол было попыткой убийства.

Об этом заявил в эфире Hromadske TV ее муж Николай Березовой, пишет "Украинская правда". Также он назвал возможных заказчиков преступления.

По словам Березового, на втором месте после начальника киевского "Беркута" Сергея Кусюка, которого назвала сама журналистка, может быть Виктор Медведчук.



"Если приоритеты расставлять - Татьяна много о нем писала... И он - на втором месте после Кусюка мог бы быть заказчиком нападения. Почему - потому что этот человек кровно заинтересован в том, чтобы загнать ее в угол. Это абсолютно вписывается в ту деятельность, которую ведет Медведчук с Россией - изоляция нас от Запада и загон в "Таежный союз". С другой стороны, такой заказ решил бы задачу "собственной мести" - потому что перед этим был визит к Медведчуку, и Татьяна написала "Майдан отберет твой дом". А мы знаем, как Медведчук реагирует на такие события", - отметил муж Чорновол.

Также по его словам, версия с участием главы МВД Виталия Захарченко тоже называлась. "Почему - потому что это сейчас беда государства. Если посмотреть - Янукович, Захарченко, Клюев, Ахметов, Колесников - эти люди, по сути, поднялись, потому что в своей деятельности шли по трупам. И об этом свидетельствуют расследования Татьяны", - считает Березовой.



Вместе с тем, по его мнению, пятерых арестованных подозреваемых в избиении Чорновол, которым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей "будут выводить из-под удара, чтобы они не сдали заказчиков".



"Почему у них вдруг возникла задача "убить"? Я настаиваю - это не было задачей "запугать". Это было задание убить. Такие удары в висок, которые наносились, имеют только одну цель - убить", - заявил он.



"Следствие будет вестись так, чтобы дать максимальное алиби исполнителям. Милиция уже сейчас пускает много пыли, называя заказчиками едва ли не партию "УДАР" (в партии Виталия Кличко, напомним, заявили, что намерены судиться по этому поводу - ред.). Надо очень фильтровать (то, что сейчас заявляет МВД - ред.) - они хотят нас заставить мыслить в той парадигме, которую они выстраивают: расставили нам ориентиры - "мажоры", "УДАР"-заказчики и т.д. Это круг, который выстраивает МВД. Цель одна - прикрыть заказчиков", - отметил муж Чорновол.



"А мы четко видим - это было покушение на убийство. И эти люди совершили нападение потому, что четко знали - Чорновол в машине будет одна", - добавил он.

Напомним, по делу об избиении Татьяны Чорновол арестованы пять человек.

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