Филарет назвал главную опасность для Украины и призвал Майдан стоять до конца

В 2014 году наибольшей опасностью для Украины будет вхождение в Таможенный союз. Это связано с империалистическими намерениями России, которая хочет присоединить к себе Украину, Беларусь, Молдову, Казахстан, Армению и создать империю.

Такое мнение выразил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Филарет, сообщает "Тиждень". Также он считает, что протестующие на Майдане должны стоять до конца для достижения их целей.

"Что дает нам Европа? Прежде всего, она сохраняет украинскую государственность. Все страны, входящие в ЕС, являются независимыми. Украина, если будет в Европейском Союзе, сохранит свои государственность и суверенитет. Если же вступит в Таможенный союз, в евразийское пространство, потеряет их", - уверен глава УПЦ КП.

"Россия имеет империалистические намерения, хочет снова присоединить к себе Украину, Беларусь, Молдову, Казахстан, Армению, создать империю. Украинцы туда не хотят", - отметил Филарет.

Он, в то же время, заявил, что украинцы не являются врагами России.



"С ней нас многое объединяет, но мы хотим быть самостоятельными, независимыми и присоединяемся к лучшему, а не к худшему. В 2014 году самой большой опасностью для Украины станет вхождение в Таможенный союз. Каким образом этого не допустить? Как народ стоит сегодня на Майдане, так и должен стоять до конца. Он победит. Если общество чего-то не хочет, его силой долго не удержишь. Это не значит, что среди украинцев нет тех, кто хочет объединиться с Россией. Однако Украина в целом, не только ее Запад, но и Восток, хочет в Европу. Поэтому мы победим", - добавил патриарх Филарет.

Напомним, протесты на Евромайдане продолжаются уже больше месяца.

На воскресенье, 29 декабря, в столице запланированы новые масштабные акции.