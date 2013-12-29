СМИ опубликовали видео преследования Татьяны Чорновол перед избиением

В Сети появилось видео преследования журналистки Татьяны Чорновол перед ее избиением.

Запись с камер наблюдения автозаправочной станции, на которую Чорновол якобы заехала перед погоней, показали журналисты программы "Вікна" телеканала СТБ.

На видео зафиксировано, как машина Чорновол заезжает на заправку, а за ней следует джип-преследователь (который позже подрезал ее, как видно на записи с видеорегистратора). Татьяна проезжает мимо бензоколонки и уезжает с автозаправки. Джип следует за ней.

Журналисты отметили, что непонятно, почему Чорновол не остановилась и не позвала на помощь.

Вместе с тем, сама пострадавшая журналистка говорила, что ее преследовали еще до выезда на трассу Киев - Борисполь.

Напомним, Татьяна Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря. По этому делу уже арестованы пятеро подозреваемых.

Ее муж Николай Березовой заявил, что нападение было попыткой убийства.

Видео: СТБ.