Автомайдан продолжит "политэкскурсии" по резиденциям властей: сегодня - Межигорье

Сегодня, 29 декабря, активисты Автомайдана планируют продолжить "автомобильную политическую экскурсию" по загородным резиденциям властьимущих.

После вчерашней поездки к дому генпрокурора Виктора Пшонки, запланированы поездки к имениям Януковича, Азарова и Рыбака.

В село Новые Петровцы, где находится резиденция президента Виктора Януковича Межигорье, отправится автоколонна активистов с Майдана. Автомобилисты собираются провести под Межигорьем предупредительную акцию, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ



Накануне совет объединения "Майдан" взял на себя ответственность за проведение автопробега к президентской резиденции Межигорье. "Совет ВО "Майдан" принял решение, что в 12:00 в воскресенье на площади Независимости проведут вече. После этого начнется автопробег, в котором участвуют представители совета "Майдана" и которые берут ответственность за то, чтобы он был мирным", - заявил член совета объединения, профессор НаУКМА Алексей Гарань.

Как ранее писал "Главред", накануне Автомайдан прорвался к резиденции генпрокурора Пшонкию

Грузовик мешал заехать в улочку, где стоит дом генпрокурора. Пикетчики пытались оттащить его, привязав канаты к днищу грузовика, но машина с места не сдвинулась. На 5-й минуте КамАЗ все-таки поддался. Его откатили на несколько метров и машины пикетчиков прорвались к цели.

Люди стучали в ворота и призвали главного прокурора выйти к ним. За полчаса шума возле прокурорского особняка со двора вышел лишь маленький белый котик, но быстро вернулся обратно.

Хозяина дома не оказалось и активистам пришлось оставить ему "привет" на высоком заборе, охранющем внушительных размеров участок и огромный дом. Ограду "украсили" портретами избитой Татьяны Чорновол и надписями, камеры наблюдения и будку охраны залили краской.

"Мы требуем, чтобы Пшонка оставил свою должность, поскольку не произошло никаких расследований по делу избиения 30 числа", – говорят активисты.

Видео: ТСН.