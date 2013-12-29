Луценко рассказал о работе на Майдане: я – полупроводник между народом и вождями

Экс-министр МВД и лидер Третьей республики Юрий Луценко считает себя "полупроводником" между политическими лидерами и народом.

Об этом он заявил в интервью Главкому.

По словам Луценко, он не собирается организовывать ни одной партии.

"Я не только не имею такого желания , мне это запрещено судом. В ближайшие три года у меня есть шанс доказать, что политика не сводится к борьбе за должности. Я инженер электроники по образованию и поэтому определил для себя роль полупроводника между людьми и вождями. Я действительно очень хочу наладить этот контакт. Немного удается", – заявил экс-министр..

При этом он считает, что Майдан изменил оппозиционных лидеров и заставил их понять силу и значение народа.

"Майдан форматирует политиков. Это не красивые слова. Майдан снова, как и в 2004 году, ждал указаний политиков, – не дождался и самоорганизовался. После этого Майдан ждал плана – и не дождался. Тогда он начал его навязывать политикам. Сейчас он ждет от политиков ответы о плане новой страны и единую команду евроремонта", – подчеркнул Луценко.

Как ранее писал "Главред", выступая на Евромайдане в Харькове, Луценко призвал активистов больше внимания уделять акциям на востоке страны.

Он уверен, что Евромайдан должен распространять свои идеи на Востоке Украины, поскольку русскоязычные граждане страны такие же патриоты, как и жители западных областей.

"Нам необходимы справедливые европейские правила жизни, и это сегодня осознает 62% населения. Что делать дальше Майдану? Наступать на Восток, захватывать головы соотечественников этими лучшими европейскими правилами", - заявил политик.

Он уверен, что "Майдан должен начаться по всей Украине".