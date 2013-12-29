Сегодня состоится Шестое народное вече – "Солидарность против террора"

Сегодня, 29 декабря в 12:00 на Майдане начнется Шестое народное вече – "Солидарность против террора".

Акция посвящена нарастающим репрессиям против защитников евроинтеграции и активистов Майдана.

"Мы призываем всех, кому небезразлична судьба нашей страны, оставить все свои дела и выйти на Майдан Независимости в воскресенье в 12.00. Народ свободной страны не может мириться со звериным поведением банды при власти, которая по всей стране по одному отлавливает активистов Майдана, портит их автомобили, запугивает, бьет", – призвали украинцев лидеры оппозиции.

"Ужасный случай Татьяны Чорновол не оставляет сомнений: эту власть надо немедленно останавливать. Украинцы, выйдем вместе на Майдан, чтобы продемонстрировать нашу солидарность в борьбе с террором, который развернут против активистов", – подчеркивается в обращении.

Напомним, в рамках вече пройдет акция Автомайдана – пикет загородных резиденций Януковича, Азарова и Рыбака.