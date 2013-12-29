Ветеран УБОП назвал заявления Чинчина "позором для украинской милиции"

Заявление начальника Главного следственного управления МВД Николая Чинчина относительно расследования дела об избиении Татьяны Черновол – "позор для всей украинской милиции".

Об этом заявил ветеран УБОП Киева, генерал-майор Владимир Дахновский, сообщает Украинская правда.

"Заявление такого чина милиции как Чинчин – позор. Если он берется говорить о бывших королях киевской организованной преступности, то должен выяснить, что "Савлоха" и "Рыбка" были лидерами двух непримиримых ОПГ. Не знать этого – непростительная ошибка", – отметил Дахновский.

Также он подчеркнул: "братья Кличко никогда не задерживались УБОПом, никогда не занимались рекетом, у нас не было на них оперативных материалов".

По словам Дахновского, единственный случай, когда братья Кличко оказались в УБОП Киева, был связан со статусом Владимира в деле в качестве свидетеля.

"В 1992 году я опрашивал Владимира Кличко, при этом присутствовали его брат Виталий и тренер украинской сборной по боксу Золотарев. Речь шла о хищениях тренерами валюты, выделенной на проживание и питание спортсменов, среди которых был и Владимир Кличко. Вот и все "контакты" братьев с УБОПом", – отметил генерал.

Как ранее писал "Главред", после нападения на активистку и журналистку Татьяну Черновол начальник ГСУ МВД Николай Чинчин заявил: "У следствия есть данные, что один из подозреваемых, Александр Котенко, был членом бандитской группировки Савлохова. Эта группа входила в преступное сообщество Рыбалко, по прозвищу Рыбка, убитого в 2005 году, с которым тесно взаимодействовали братья Кличко".

Кроме того, Чинчин отметил, что в ходе следствия установлено: задержанные тесно контактировали с членами партии "Удар" Евгением Огарковым, Дмитрием Крейнином и Игорем Опадчим. Также, по его словам, установлена связь подозреваемых и с народным депутатом из фракции "Батькивщина" Владимиром Полочаниновым.