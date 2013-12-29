Оппозиция предупредила о новых провокациях власти против Майдана

По мнению лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, власти выгодно осуществить большую провокацию к концу года.

Об этом он заявил во время брифинга лидеров оппозиции, сообщает УНН.

"Власть настоятельно начала внедрять такую политику, что это не противостояние между общественностью и властью, а хочет сделать противостояние между гражданами Украины. Они хотят рассорить украинцев между собой, они хотят представить якобы противостояние между Правобережной и Левобережной Украиной", – сообщил Тягнибок.

Кроме того, он считает, что власти выгодно провести большую провокацию к концу года.

"Власть на воскресенье (29 декабря. – Ред.) планирует провести многочисленные провокации, как во время Майдана так и во время автопробега. Мы проводим мирные акции, и заявляем, что все действия, которые будут происходить вне анонсированного плана, будут провокациями", – подчеркнул политик.

Как ранее писал "Главред", 29 декабря в 12:00 на Майдане начнется Шестое народное вече – "Солидарность против террора".

Акция посвящена нарастающим репрессиям против защитников евроинтеграции и активистов Майдана.

В рамках вече пройдет акция Автомайдана – пикет загородных резиденций Януковича, Азарова и Рыбака.