Автомайдан провел разведку: путь на Межигорье заблокирован, опубликовано видео

29 декабря 2013, 10:25

Все подъезды к резиденции Януковича в Новых Петровцах блокирует ГАИ.

В субботу, 28 декабря, активисты Автомайдана съездили в село Новые Петровцы, где находится резиденция президента Виктора Януковича. Дороги к резиденции оказались перекрыты ГАИ, а возле Межигорья дежурит милиция.

Активисты заранее договорились съездить к Колокольному колодцу, который находится у забора Межигорской резиденции, для молитвы за здоровье Татьяны Чорновол, сообщает НБН

Участники акции ехали на автомобилях, но в Новых Петровцах все улочки ведущие к резиденции Януковича, оказались перекрыты ГАИ, поэтому им пришлось пройти пешком около одного километра.

В лесной заповедник их также не пустили работники милиции. По мнению автомайдановцев, это сделали из-за того, что с возвышенности в лесу просматривается часть резиденции Президента.

Однако участникам акции удалось добраться до Колокольного колодца, где они помолились за скорейшее выздоровление общественной активистки Татьяны Чорновил.

Как ранее писал "Главред", 29 декабря Автомайдан собирается провести "политическую экскурсию" по загородным резиденциям первых лиц государства – Виктора Януковича, Николая Азарова и Владимира Рыбака.

Напомним, в полдень на Майдане Независимости собирается Шестое народное вече – "Солидарность против террора".

Видео: MykolaLyahovych

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Майдан Евромайдан вече Автомайдан Межигорье
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