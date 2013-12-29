В милиции рассказали об изъятых видеозаписях по делу Татьяны Чорновол

Видеозаписи со всех камер наблюдения автодороги, по которой двигались автомобили во время нападения и избиения журналиста Татьяны Чорновол были изъяты в первые часы после инцидента.

"Записи уже осмотрены и проанализированы. Следствие располагает информацией о времени и маршруте движения автомобилей потерпевшей и нападающих в районе места происшествия . Это позволит проверить правдивость показания подозреваемых", – сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, видеозаписи были изъяты еще до того, как к следствию попали переданные нардепом Арсением Яценюком фрагменты записи видеорегистратора из автомобиля Черновол.

Расследование продолжается согласно плану следственных действий.

Как ранее писал "Главред", накануне в Сети появилось видео преследования журналистки Татьяны Чорновол с камер наблюдения автозаправочной станции, на которую Чорновол заехала перед погоней.

На видео зафиксировано, как машина Чорновол заезжает на заправку, а за ней следует джип-преследователь (который позже подрезал ее, как видно на записи с видеорегистратора). Татьяна проезжает мимо бензоколонки и уезжает с автозаправки. Джип следует за ней. Сама пострадавшая журналистка говорила, что ее преследовали еще до выезда на трассу Киев - Борисполь.