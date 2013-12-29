В России Евромайдан назвали "драмой №1"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал события на Евромайдане в Украине драмой номер один конца 2013 года.

Он считает, что для Украины готовили "югославский сценарий" смены власти через массовые акции, сообщает РИА Новости.

"Драма N1 конца года – схватка за Украину. Для нее готовили "югославский сценарий" смены власти через массовые выступления. Технологии те же", – заявил российский депутат.

Как ранее писал "Главред", в начале декабря Пушков своем микроблоге в Твиттере написал, что Евросоюз готовит рейдерский захват Украины.





"Есть попытка рейдерского захвата Украины, но не со стороны Москвы, а Брюсселя: ухватив за горло, тащить в рай", - написал Пушков.

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", большинство россиян считают, что Евромайдан в Украине начался из-за воздействия стран Запада и украинских националистов.

Среди опрошенных россиян, 41% заявили, что считают протесты на Майдане результатами действия Запада, который стремится втянуть Украину в зону своего влияния.

Еще 27% процентов связывает Майдан с националистическими настроениями украинцев.

Только 13% россиян думают, что Евромайдан хочет сделать Украину такой же цивилизованной, как страны Европы, а 12% связывают события в Украине со стремлением освободиться от влияния России.

И всего 9% назвали причиной Майдана возмущение коррупцией власти и чувство гражданского достоинства.