В России Евромайдан назвали "драмой №1"

Украине пророчат "югославский сценарий" смены власти
Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал события на Евромайдане в Украине драмой номер один конца 2013 года.
Он считает, что для Украины готовили "югославский сценарий" смены власти через массовые акции, сообщает РИА Новости.
"Драма N1 конца года – схватка за Украину. Для нее готовили "югославский сценарий" смены власти через массовые выступления. Технологии те же", – заявил российский депутат.
Как ранее писал "Главред", в начале декабря Пушков своем микроблоге в Твиттере написал, что Евросоюз готовит рейдерский захват Украины.
"Есть попытка рейдерского захвата Украины, но не со стороны Москвы, а Брюсселя: ухватив за горло, тащить в рай", - написал Пушков.
Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", большинство россиян считают, что Евромайдан в Украине начался из-за воздействия стран Запада и украинских националистов.
Среди опрошенных россиян, 41% заявили, что считают протесты на Майдане результатами действия Запада, который стремится втянуть Украину в зону своего влияния.
Еще 27% процентов связывает Майдан с националистическими настроениями украинцев.
Только 13% россиян думают, что Евромайдан хочет сделать Украину такой же цивилизованной, как страны Европы, а 12% связывают события в Украине со стремлением освободиться от влияния России.
И всего 9% назвали причиной Майдана возмущение коррупцией власти и чувство гражданского достоинства.