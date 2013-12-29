СМИ назвали имя и рассказали о криминальных связях пятого задержанного по делу Чорновол

Судя по тому, что 28 декабря в Печерском суде, который до этого избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу об избиении Татьяны Чорновол, было только одно заседание, на котором слушали вопрос Романа Залюбовского, 1979 г.р., именно он является пятым подозреваемым по этому резонансному делу.

Роман Залюбовский живет в Днепродзержинске и родился и 1979 году, как об этом сообщало МВД, сообщает Украинская правда.

Журналист Денис Бигус на своей странице в Facebook сообщил, что с 2004 г. Залюбовский занимался изготовлением мебели, а в 2007-м зарегистрировал свой ФОП, основной вид деятельности – производство мебели.

В 2010-м он стал учредителем и директором ТОВ "Мира-Буд" с уставным фондом 107 тыс. 411 гривен. Основной вид деятельности – агентство недвижимости.

По данным журналиста, есть все основания считать, что Залюбовский – формальный владелец. До него владельцем фирмы был Олег Владимирович Нетребко – основатель украинской федерации хортинга (боевое искусство). На сайте федерации Нетребко до сих пор подписан как председатель правления строительной компании "Мира-Буд".

Кроме того, Нетребко является владельцем еще целой цепочки компаний, связанных с недвижимостью. В частности с Днепропетровским рынком, сельхозрынком в одном из районов Днепропетровской области, сельхозпредприятием в области и т.п.

По данным интернет-СМИ, Нетребко также является криминальным авторитетом регионального уровня по кличке "Нетрик". Сотрудничал с ОПГ Курочкина. Числится директором компании "Магеллан", связанной с Курочкиным. Был связан с решением вопросов по днепропетровскому рынку Озерка.

Как ранее писал "Главред", МВД 28 декабря сообщило об избрании меры пресечения пятому подозреваемому по делу Чорновол. По версии милиции, именно пятый подозреваемый приехал в Киев, чтобы купить Porsche Cayenne, на котором и нападали на Татьяну.

Другой подозреваемый Сергей Котенко, который и рассказал об обстоятельствах преследования и нападения на Татьяну, в своих показаниях назвал два имени: Роман и Андрей.

В ходе допроса пятый подозреваемый признался, что принимал участие в избиении Татьяны Чорновол.