На Майдане на народное вече собрались до 15 тысяч участников

На Майдане Независимости в Киеве началось Шестое народное вече "Солидарность против террора". На Вече собралось около 15 тысяч человек.

Народное вече началось с молитвы, на сцену вышли представители всех конфессий, представленных в Украине. Кроме христиан были представители мусульман и иудеев, сообщает НБН.

Митингующие стоят с национальными флагами Украины и с партийными флагами.

Кроме того, на Крещатике от Майдана Независимости до Европейской площади собралось несколько десятков легковых автомобилей, на которых активисты Автомайдана отправятся пикетировать резиденцию президента Виктора Януковича Межигорье.

Как ранее писал "Главред", 28 декабря, активисты Автомайдана съездили в село Новые Петровцы, где находится резиденция президента Виктора Януковича. Дороги к резиденции оказались перекрыты ГАИ, а возле Межигорья дежурит милиция.