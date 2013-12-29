Автомайдановцев под Межигорьем уже ждет "Беркут"

Подъезды к резиденции Президента Виктора Януковича "Межигорье " перекрыты спецназом и внутренними войсками в ожидании приезда активистов Евромайдана.

Об этом заявил член Совета ВО "Майдан" Зорян Шкиряк, сообщает Gazeta.ua.

"Наша разведка доложила, что нас там ждут. Перегородили все, что можно КАМАЗами. Все подъезды в Новые Петровцы перекрыты. Нагнали полное Межигорье "Беркута". Подтягивают и внутренние войска. Уже их там более тысячи, но еще подвозят", – рассказал активист.

В то же время, на Европейской площади формируется колонна Автомайдана, которая двинется в направлении станции метро "Героев Днепра", а оттуда – на Новые Петровцы и Межигорье.

По словам лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, об участии всех трех лидеров оппозиции в Автомайдане решения пока нет, сообщает Украинская правда.

"Если решим все втроем ехать – поедем. Если Автомайдан скажет – "едем без лидеров" – останемся здесь", – сказал он .

Оберегать колонну, которая двинется на Межигорье собрался нардеп от "Батькивщины" Владимир Яворивский.

"Едем на Героев Днепра. Там очень много машин ждет. И здесь – около 100. И далее – в резиденцию", – отметил он.

"Есть информация, что милиция, ГАИ на трассе стоят, пытаются запретить проезд. Пусть стоят, если хотят нас оберегать", – отметил нардеп.

На выезде из Киева в участникам Автомайдана присоединится и колонна велосипедистов.

Как ранее писал "Главред", 28 декабря автомайдановцы уже провели разведку и выяснили, что все подъезды к резиденции Януковича заблокированы ГАИ.