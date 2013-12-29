На Майдане – десятки тысяч, а на Межигорье двинулась автоколонна, опубликованы фото и видео

Участники Шестого народного вече "Солидарность против террора" готовятся принять Манифест, который накануне был разработан и согласован на заседании Совета ВО "Майдан".

После митинга на Майдане презентуют флаг Евромайдана и устроят большой концерт, сообщает Украинская правда.

В то же время, с Европейской площади двинулась автоколонна в направлении станции метро "Героев Днепра", а оттуда – на Новые Петровцы и Межигорье.

Оберегать колонну, которая двинется на Межигорье собрался нардеп от "Батькивщины" Владимир Яворивский.

"Есть информация, что милиция, ГАИ на трассе стоят, пытаются запретить проезд. Пусть стоят, если хотят нас оберегать", – отметил нардеп.

На выезде из Киева в участникам Автомайдана присоединится и колонна велосипедистов.В свою очередь к Автомайдану приготовилась и милиция: у поворота на Межигорье выставили два кордона охраны - из ГАИ , внутренних войск и перегородили дорогу автобусами.

Как ранее писал "Главред", подъезды к резиденции Президента Виктора Януковича "Межигорье " перекрыты спецназом и внутренними войсками в ожидании приезда активистов Евромайдана.



"Наша разведка доложила, что нас там ждут. Перегородили все, что можно КАМАЗами. Все подъезды в Новые Петровцы перекрыты. Нагнали полное Межигорье "Беркута". Подтягивают и внутренние войска. Уже их там более тысячи, но еще подвозят", – рассказал член Совета ВО "Майдан" Зорян Шкиряк.

Фото: Украинская правда, видео: unn.com.ua