На Майдане – десятки тысяч, а на Межигорье двинулась автоколонна, опубликованы фото и видео

На Шестое народное вече "Солидарность против террора" пришли десятки тысяч украинцев..
После митинга на Майдане презентуют флаг Евромайдана и устроят большой концерт, сообщает Украинская правда.
В то же время, с Европейской площади двинулась автоколонна в направлении станции метро "Героев Днепра", а оттуда – на Новые Петровцы и Межигорье.
Оберегать колонну, которая двинется на Межигорье собрался нардеп от "Батькивщины" Владимир Яворивский.
"Есть информация, что милиция, ГАИ на трассе стоят, пытаются запретить проезд. Пусть стоят, если хотят нас оберегать", – отметил нардеп.
На выезде из Киева в участникам Автомайдана присоединится и колонна велосипедистов.В свою очередь к Автомайдану приготовилась и милиция: у поворота на Межигорье выставили два кордона охраны - из ГАИ , внутренних войск и перегородили дорогу автобусами.
Как ранее писал "Главред", подъезды к резиденции Президента Виктора Януковича "Межигорье " перекрыты спецназом и внутренними войсками в ожидании приезда активистов Евромайдана.
"Наша разведка доложила, что нас там ждут. Перегородили все, что можно КАМАЗами. Все подъезды в Новые Петровцы перекрыты. Нагнали полное Межигорье "Беркута". Подтягивают и внутренние войска. Уже их там более тысячи, но еще подвозят", – рассказал член Совета ВО "Майдан" Зорян Шкиряк.
Фото: Украинская правда, видео: unn.com.ua