Оппозиция рассказала, чем Майдан займется после Нового года

После новогодних праздников оппозиция, протестующая на Майдане, объявляет всеукраинскую забастовку.

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко, выступая на Народном вече на Майдане Независимости в Киеве, пишет УНИАН.

По словам политика, украинцы скажут во время забастовки, что работать с нынешним правительством они не будут. Также Кличко пообещал продолжение борьбы и давление на власть.

"Они ожидают, что мы разойдемся, они угрожают нашим активистам, сжигают машины, бьют активистов, они очень надеются, что мы устанем и разойдемся по домам. Нет! Мы будем бороться и заставим сегодняшнюю власть...", - сказал Кличко, и люди прервали его выступление скандированиям: "Банду геть!".

"Они делают вид, что они нас не слышат - они нас услышат...", - пообещал политик и добавил: "Сегодня к домам руководителей страны поехала небольшая часть людей, но если они будут продолжать делать вид, что ничего не происходит - то под их домами будут стоять миллионы".

В свою очередь, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, выступая со сцены, отметил, что борьба продолжается, и лозунг "Вместе к победе!" обязательно будет реализован. Он подчеркнул, что никому не удастся разъединить страну.

Напомним, на акцию на Майдане Независимости в воскресенье, 29 декабря, собрались несколько десятков тысяч человек.

Кроме того, активисты Автомайдана отправились в Межигорье пикетировать резиденцию Президента Виктора Януковича.