Милиция назвала нападение на помощника Кожемякина "бытовым конфликтом"

По версии милиции, конфликт между помощником нардепа Андрея Кожемякина Василием Бугайчуком и неизвестным мужчиной в Ильичевске 28 декабря носит "бытовой характер", а камни в активистов Евромайдана бросали дети.

Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба МВД в Одесской области.

"В милицию поступило телефонное сообщение о нарушении общественного порядка и драку между неизвестными мужчинами, которая происходило возле квартиры на 9 этаже дома по ул. Ленина в Ильичевске", – сообщили местные правоохранители.

В то же время, сам Бугайчук сообщил милиции, что во время сбора подписей жителей города о вступлении во ВО "Майдан", в сторону установленных палаток неизвестные начали бросать камни, которые попали в прохожих и проезжающие машины.

"С целью установления данных лиц, Василий Бугайчук поднялся один на девятый этаж указанного дома, который считал местом вероятного совершения правонарушения. В результате выяснения обстоятельств между ним и владельцем одной из квартир, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, внезапно возник конфликт. Оба его участника во время драки получили телесные повреждения поверхностного характера и были направлены на проведение судебно – медицинского обследования", – отметили в ведомстве.

В милиции подчеркнули, что никто из прохожих и участников мероприятия не обращался за помощью в больницы и не писал заявлений по факту происшествия.

Кроме того, по данным правоохранителей, камнями с крыши дома в людей бросались несовершеннолетние.

"Установлена группа несовершеннолетних, которые из хулиганских побуждений, находясь на крыше данного дома, бросали на прохожих камни и остатки строительных материалов. Родители детей привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины, ведется следствие.

Как ранее писал "Главред", Андрей Кожемякин 28 декабря сообщил, что когда Бугайчук попытался задержать злоумышленников, бросавших камни в людей, те несколько раз ударили его ножом, а потом угрожали пробить голову перфоратором.

"Только благодаря тому, что подбежали люди, Василия удалось спасти", – сказал депутат.

В свою очередь председатель молодежной организации "Батькивщина молода" Иван Крулько добавил, что нападавшие скрываются в исполкоме Ильичевска "под защитой правоохранительных органов".