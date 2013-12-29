Оппозиция назвала новые требования Евромайдана

В воскресенье, 29 декабря, в Киеве на Майдане Независимости проходит многотысячное народное вече, на котором лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк объявил ближайшие планы оппозиции.

Это - наказание виновных в разгоне Евромайдана, избиении журналистов и активистов, а также антикоррупционные расследования против украинских чиновников по всему миру, сообщает "Украинская правда".

"Мы выступаем против террора в стране, мы требуем привлечь к ответственности бандитов, которые били студентов на Майдане, Татьяну Черновол и жгли машины евромайдановцев в регионах", - заявил Яценюк.

Кроме того он сообщил о создании следственной комиссии, которая расследует "злодеяния "Беркута", Захарченко и бандитов, которые били украинцев". По словам Яценюка, проект о создании такой комиссии уже зарегистрирован.

"Также мы начинаем антикоррупционные расследования против членов правительства Николая Азарова и членов их семей по всему миру", - заявил Яценюк.

"За три года у власти Януковича и Азарова долги Украины выросли втрое, почти 300 млрд. грн. правительство одолжило дополнительно. Из них 200 млрд. ушли на оффшорные счета членов правительства и приближенных к Виктору Януковичу. Мы начнем охоту на коррупционеров по всему миру. Бюджет должен вернуть средства, которые разворовал Азаров и администрация Януковича", - добавил он.

"В 2014 году мы формируем Единую оппозиционную команду изменений, команду трех оппозиционных сил, которую поддерживает украинский народ. Формируем единый план изменений для страны. Мы готовимся к победе на выборах в 2015 году", - добавил Яценюк.

Также он заявил: одна из задач - удержание Майдана, "сердца свободы". При этом Майдан проголосовал за то, чтобы остаться в Доме профсоюзов, где размещен Штаб национального сопротивления.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 25 декабря была зверски избита активистка Евромайдана, журналистка Татьяна Чорновол. По делу были арестованы пять человек, при том, что у троих из них было алиби. Больше о нападении на Чорновол читайте здесь.

Фото: Facebook Ольги Лаппо