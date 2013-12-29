Суд запретил Автомайдану приближаться к Межигорью – СМИ

Запрещен въезд транспорта в село Новые Петривцы, люди идут пешком
Об этом журналистам и активистам объявил руководитель пресс-службы областной милиции, сообщает INSIDER.
У поворота на Новые Петривцы, где находится резиденция Межигорье, руководитель пресс-службы областной милиции объявил решение суда о запрете въезда транспорта в село.
"Пешком можно", – сказал он.
Люди решили идти пешком.
Как ранее писал "Главред", 29 декабря колонна в количестве 200 автомобилей Автомайдана стартовала с Европейской площади на предупредительную акцию в резиденцию Президента Украины Межигорье. Кроме того, колона велосипедистов выдвинулась от станции метро "Героев Днепра".