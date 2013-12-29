Активисты Автомайдана освободили дорогу и направились на Межигорье

Активисты Автомайдана на повороте трассы Киев-Овруч к поселку Новые Петровцы, где находится резиденция Президента Виктора Януковича "Межигорье", освободили дорогу и направились к жилью главы государства.

Активисты отогнали с проезжей части в кювет КамАЗ, перегораживавший дорогу, сообщает УНИАН.

Кто-то из участников акции попросил водителя грузовика освободить кабину, после чего КамАЗ отогнали в сторону.

По освобожденной дороге автомобилисты начали движение в направлении резиденции. Сотрудники ГАИ им не препятствуют. В акции, кроме автомобилистов, принимают участие несколько десятков велосипедистов.

По данным милиции Киевской области, не исключено, что "за незаконное завладение транспортным средством (КамАЗом)", человек, севший за его руль, будет привлечен к уголовной ответственности после того, как будет установлена его личность.

Кроме того, около тысячи участников акции "Солидарность против террора" отправились к Межигорью пешком.

Напомним, по данным СМИ, представители милиции ранее заявили о том, что суд запретил проводить акции возле Межигорья.