Майдан принял Манифест действий: главные требования

Участники Шестого народного вече "Солидарность против террора" на киевском Майдане Независимости 29 декабря приняли Манифест с краткосрочными и долгосрочными целями и задачами Майдана.

Текст Манифеста прочитал Александр Турчинов, после чего Майдан проголосовал за эту инициативу поднятием рук, сообщает ZN.ua.

Среди краткосрочных задач в документе выдвигается требование об освобождении и реабилитации всех задержанных активистов Евромайдана, а также привлечение к ответственности заказчиков и исполнителей применения силы в отношении протестующих. Кроме того, в манифесте говорится о ликвидации спецподразделения "Беркут" и привлечении к ответственности всех его сотрудников, избивавших участников Евромайдана в Киеве.

"Мы требуем отставки премьер-министра Азарова и формирования нового проевропейского большинства в парламенте", – заявил Турчинов, добавив, что после отставки нынешнего правительства предлагается создать техническое правительство.

Кроме того, он упомянул создание делегации, которая будет иметь полномочия Майдана для проведения переговоров с властью по урегулированию ситуации в стране.

"Мы требуем реальных переговоров между властью и Майданом для формирования пакетов решений, которые помогли бы найти выход их политического кризиса и создать основы для дальнейшей нормализации ситуации в стране", – говорится в Манифесте.

В Манифесте также есть задача подготовить изменения в Конституцию Украины, которые бы ограничили полномочия президента, а также добиваться введения персональных санкций в отношении представителей "режима Януковича".

В долгосрочной перспективе участники Майдана видят создание демократического государства, децентрализацию власти, люстрацию судей, сокращение численности правоохранительных органов и прокуроров, а также проведение ряда реформ в различных сферах.

Необходимо также не допустить "внешнеполитического бартера стратегических интересов Украины на тактические экономические бонусы со стороны России" и предотвратить вступление Украины в Таможенный и Евразийский союзы.

"Мы вместе должны добиться отмены всех договоренностей с Россией, которые достигнуты ценой отказа от европейской интеграции Украины", – отметил Турчинов.

Необходимо также добиться подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, включающего углубленную зону свободной торговли, а также ведения безвизового режима со странами Евросоюза для украинских граждан.

В завершение вече оппозиция призвала граждан Украины собраться на Майдане вечером 31 декабря и вместе встретить Новый год.

Как ранее писал "Главред", на Шестое народное вече "Солидарность против террора" в Киеве на Майдане независимости собрались десятки тысяч людей.

В то же время, с Европейской площади двинулась колонна Автомайдана на Новые Петровцы и резиденцию Виктора Януковича Межигорье.

Автомайдановцев под Новыми Петровцами остановили и сообщили, что суд запретил въезд транспорта в село. Часть активистов двинулись к Межигорью пешком.

Позже активисты Автомайдана на повороте трассы Киев-Овруч к поселку Новые Петровцы, где находится резиденция Президента Виктора Януковича "Межигорье", освободили дорогу и направились к резиденции главы государства.

Фото: liga.net