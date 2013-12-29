Активистов Майдана остановили в 500 метрах от Межигорья: опубликованы фото

Активисты Евромайдана остановились примерно в 500 метрах от резиденции Президента Виктора Януковича "Межигорье" в селе Новые Петровцы Киевской области и начали митинг.

Движение активистов было остановлено автобусами, сообщает УНИАН.

По информации "ЛІГАБізнесІнформ", подходы к резиденции перекрыты силовиками - там находятся боле 10 милицейских автобусов, ЗИЛы и около 100 сотрудников милиции.

На месте протеста начался митинг - нардепы произносят речи с помощью громкоговорителей, установленных на двух микроавтобусах с надписями "Батькивщина".

В акции принимает участие около тысячи человек.

Также, как сообщает УНИАН со ссылкой на информированные источники, кроме этого заградительного кордона ближе к резиденции, есть еще один.

Между тем, митингующие не пытаются прорвать первый кордон и будут проводить митинг возле него.

Также на место митинга прибыли лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.

Напомним, ранее протестующие преодолели одни кордон, отогнав автобус, который преграждал им дорогу.