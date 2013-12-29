Активисты Автомайдана принесли в Межигорье гроб

В воскресенье, 29 декабря, сторонники евроинтеграции Украины, устроившие автопробег к загородной резиденции главы государства в Межигорье Киевской области, принесли в село гроб.

Несколько мужчин принесли к кордону, который перегораживает дорогу к резиденции Президента Виктора Януковича "Межигорье", гроб, украшенный темно-синей тканью, сообщает УНИАН.

По словам митингующих, гроб символизирует "его политическую смерть".

В самом селе активистов Автомайдана встречают гаишники и "Беркут" со щитами.

Ранее "Главред" сообщал, что в акции Автомайдан принимают участие несколько сотен автомобилей, кроме того, около тысячи участников акции "Солидарность против террора" отправились к Межигорью пешком.

Напомним, по данным СМИ, представители милиции ранее заявили о том, что суд запретил проводить акции возле Межигорья.

фото: Facebook Ирины Ставинской



