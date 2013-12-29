Манифест Майдана: опубликован полный текст

Участники Шестого народного вече "Солидарность против террора" на Майдане независимости в Киеве 29 декабря утверждил Манифест действий ВО "Майдан".

Приводим полный текст документа:

Ми, учасники Народного віча, громадяни України, які зібралися сьогодні на Майдані Незалежності:

усвідомлюючи, що Україна є європейською державою, українці є європейською нацією і готові відстоювати європейські цінності, зокрема, права та свободи людини, демократію, верховенство права, рівність усіх перед законом,

констатуючи, що нинішній Майдан демонструє силу мирного протесту, хоча двічі зазнав спроб силового розгону,

підкреслюючи, що Майдан є одним із найтриваліших та наймасовіших протестів в сучасній європейській історії з вимогами дотримання прав людини, її свободи та гідності,

усвідомлюючи, що мільйони українців, які вийшли впродовж останнього місяця на майдани по всій Україні, показали, що вони прагнуть змін та готові до розбудови національної держави на основі європейських цінностей, поєднуючи їх з традиційними цінностями українського народу,

усвідомлюючи, що нинішня політична система, яка призводить до узурпації всієї влади в країні однією людиною, - привела державу до глибокої економічної та політичної кризи,

прагнучи до побудови такої системи влади, за якої на вершині інтересів держави має нарешті опинитися не чиновник, не олігарх, а проста людина, її гідність та добробут, її права та можливості для безперешкодної самореалізації в Україні, незалежно від політичних чи релігійних поглядів, мови спілкування,

усвідомлюючи необхідність нашого єднання та координації нашої роботи для творення змін і нової України.

Ми, учасники Народного віча, закликаємо всіх, хто хоче змін в країні, разом працювати або долучитися до лав Всеукраїнського об'єднання "Майдан" заради досягнення наступних цілей:

I. У КОРОТКОТЕРМІНОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ МИ СПІЛЬНО МАЄМО ДОМОГТИСЯ:

1. Звільнення та реабілітації всіх заарештованих за участь в акціях протестів, припинення репресій, терору, погроз, морального та фізичного тиску на учасників мирного спротиву, звільнення всіх політичних в'язнів.

2. Відставки та притягнення до відповідальності всіх високопосадовців, у тому числі міністра Захарченка, які відповідальні за організацію кривавого розгону студентів в ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності, побиття активістів та журналістів під стінами Адміністрації Президента 1 грудня 2013 року. До відповідальності мають бути притягнені не лише замовники, а й безпосередні виконавці з числа рядових бійців спецпідрозділів МВС.

3. Ліквідації спецпідрозділу "Беркут", як формування, що повністю дискредитувало себе своїми діями. Заборони використання військовослужбовців Внутрішніх військ для силової протидії мирним масовим акціям протесту.

4. Відставки уряду М.Азарова та формування нової проєвропейської більшості в парламенті. Ця більшість має сформувати новий технічний Кабінет Міністрів, завдання якого - вивести країну з системної кризи, забезпечити підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, а також гарантувати проведення чесних виборів президента та парламенту.

5. Початку реальних, а не імітаційних переговорів між владою та Майданом з метою формування пакету рішень, які були б спроможні зняти гостроту політичної кризи і створити підвалини для подальшої нормалізації ситуації в країні. Для цього Рада ВО "Майдан" сформує повноважну делегацію, яка матиме мандат Майдану на ведення переговорного процесу з владою.

6. Утворення представницького органу установчої влади для підготовки нової Конституції України. До її ухвалення - необхідно тимчасово повернутися до редакції Конституції 2004 року, яка була нелегітимно скасована, а президент внаслідок цього незаконно і неконституційно отримав додаткові конституційні повноваження.

Це – легітимний шлях вирішення глибокої політичної та економічної кризи в Україні, який передбачає проведення дострокових парламентських виборів на пропорційній основі з відкритими списками.

7. Донесення ідей Майдану до громадян України, поширення діяльності Майдану у всіх регіонах України, забезпечення більш ширшої комунікації та інформування мешканців Сходу та Півдня України про цілі та завдання нашої організації.

8. Становлення на основі місцевих та регіональних осередків ВО "Майдан" мережі самоорганізації громадян, яка забезпечить:

громадський контроль за діяльністю органів влади та самоврядування;

ідентифікацію проблем місцевого розвитку та консолідацію громадян на їх вирішення;

рекомендації на посади в органи влади та самоврядування чесних, компетентних та ініціативних фахівців, надання їм громадської підтримки;

підготовку суспільства до формування професійних та відповідальних органів влади та самоврядування.

ІІ. У СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ МИ СПІЛЬНО МАЄМО ДОМОГТИСЯ:

1. Підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом включно з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі.

2. Запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українських громадян. Двері до ЄС мають бути відкриті для всіх українців, хто хоче вільно подорожувати, а не лише для обраних чиновників.

3. Недопущення зовнішньополітичного бартеру стратегічних інтересів України на тактичні економічні бонуси з боку Росії, запобігання втягуванню України у Митний/Євразійський союзи.

Скасування тих домовленостей з Росією, що досягнуті ціною відмови від європейської інтеграції України та підривають суверенітет держави.

4. Запровадження персональних міжнародних санкцій проти посадових осіб, причетних до застосування сили проти мирних демонстрантів, політичних репресій, порушення прав і свобод людини в Україні. Ці заходи мають включати в себе заборону на в'їзд, замороження активів таких осіб, перевірка джерел походження коштів та власності, розміщених за кордоном, повернення пограбованого до України.

5. Забезпечення розробки, проведення загальнонаціонального обговорення та затвердження системного Плану змін в країні "Європейська Україна", здійснення якого забезпечить у стратегічній перспективі вступ України до Європейського Союзу.

6. Забезпечення проведення чесних, прозорих та демократичних президентських, парламентських виборів та виборів до органів до місцевого самоврядування, які є легальним шляхом для зміни влади в країні.

ІІІ. У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ МИ МАЄМО СПІЛЬНО ДОМОГТИСЯ:

1. Реалізації закладеної в Конституції, але так і не досягненої наразі цілі побудови в Україні демократичної, правової держави з соціально-орієнтованою економікою, що вважає забезпечення фундаментальних прав людини своєю первинною та ключовою функцією, унеможливлення узурпації влади та зловживання нею.

2. Ухвалення нової Конституції України, що відображала б новий, якісно усвідомлений суспільний договір між державою і громадянами, з метою забезпечення демократії, суспільної довіри та верховенства права, відновлення балансу між гілками влади, посилення місцевого самоврядування.

3. Децентралізації влади, надання реальних повноважень органам місцевого самоврядування, включно зі створення ними повноцінних виконавчих органів, обмеження повноважень призначуваних президентом місцевих державних адміністрацій лише контрольними функціями, забезпечення умов для розвитку місцевих громад через децентралізацію державних фінансів.

4. Докорінної зміни Кабінету Міністрів України, перетворення його в орган, який аналізує, розробляє та впроваджує державну політику, відповідає за ефективне служіння суспільству всієї системи органів виконавчої влади.

5. Відновлення правосуддя шляхом змін законодавства про судоустрій та люстрації суддів, причетних до неправосудних рішень, притягнення до кримінальної відповідальності працівників правоохоронних органів, силовиків, суддів, чиновників, причетних до здійснення політичних репресій в Україні, організації провокацій проти мирних демонстрантів.

6. Докорінних реформ правоохоронних органів, включаючи скорочення їхньої чисельності та обмеження функцій відповідно до європейських стандартів із одночасним підняттям професійного рівня їх працівників, та відповідного грошового утримання. Ситуація, за якої кількість прокурорів в Україні є найвищою в Європі, а чисельність міліції перевищує чисельність армії, має відійти в минуле.

7. Проведення реформи освіти із обов'язковим впровадженням курсу громадянської освіти та прав людини в освітній процес.

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Ми – за реальні та ефективні перетворення в країні, які мають відбуватися на основі європейських цінностей та стандартів. Ми прагнемо змінити не політиків біля керма держави, а всю нинішню систему влади, яка наскрізь прогнила через тотальну корупцію, відсутність поваги до громадянина та його прав.

Ми свідомі, що шлях досягнення запропонованих змін буде тривалим та непростим. Але лише він веде нас до створення нової країни з новими правилами гри, дотримуватися яких під тиском Майдану і під його контролем будуть всі: від звичайних громадян до президентів та представників великого бізнесу.

Лише такий шлях, який ми маємо пройти разом, гарантує успіх Україні та втілення в життя ідей Майдану.

Фото: klichko.org