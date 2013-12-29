Лидеры оппозиции приехали в Межигорье и выступили с крыши микроавтобуса: опубликовано фото

В село Новые Петривцы Киевской области, где недалеко от резиденции Президента Виктора Януковича "Межигорье" проходит акция протеста активистов Майдана, прибыли лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.

Оппозиционеры выступили с импровизированной трибуны на крыше микроавтобуса.

Как сообщает УНИАН, в частности, Кличко призвал митингующих добиваться досрочных президентских выборов, а Тягнибок, показывая на дорожный знак "Тупик через 300 метров", где расположена президентская резиденция, заявил: "До победы нам осталось 300 метров".

В свою очередь, Яценюк отметил, что если Янукович не выполнит требований Майдана, то митинг под Межигорьем станет постоянно действующим.

Напомним, перед акцией под Межигорьем прошло Народное вече на Майдане Независимости - оппозиция приняла Манифест с требованиями к власти.