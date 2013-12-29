На запорожском Майдане Луценко чуть не облили фекалиями: опубликованы фото

Экс-главу МВД Юрия Луценко, который выступал на митинге в Запорожье, пытались облить фекалиями.

Милиция задержала на местном Майдане двух мужчин, пытавшихся совершить провокацию против Луценко, пишет издание Вся Власть.

Этих провокаторов милиция блокировала и задержала. Кроме того, задержаны еще два человека, пытавшихся бросить в Луценко яйцами.

Всех четверых "метателей" посадили в авто и отвезли в Орджоникидзевский райотдел милиции Запорожья.

Как пишет сайт Голос Запорожья, у мужчины изъяли два одноразовых стакана из фастфуда, которые были наполнены фекалиями. Очевидно, что "бомбы" готовились для Юрия Луценко.





На вопрос нашего журналиста, для кого предназначался "подарок" правоохранители ответили:

"Угадайте с трех раз", - заявил заместитель начальника Запорожского городского управления ГУМВД Украины в Запорожской области полковник милиции Андрей Долинный.

Между тем, Луценко под овации жителей Запорожья закончил свое выступление на Майдане.

После выступления горожане подходили к оппозиционеру пожать ему руку, поблагодарить за правду, взять автограф или сфотографироваться.

Запорожцы буквально взяли на руки Юрия Луценко и донесли до здания гостинницы, где перед митингом он выступал перед журналистами.

Напомним, 28 лекабря в Харькове во время выступления Луценко на Евромайдане, четыре человека прорвались к политикам и облили их зеленкой.



Все нападавшие были сразу же задержаны милицией.

По словам источника, трое из четверых задержанных были оштрафованы на сумму – 119 гривен.