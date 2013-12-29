Активисты Автомайдана решили навестить спикера Рыбака и премьера Азарова

Митинг возле резиденции президента в Межигорье подходит к концу.

Участники Автомайдана сегодня, 29 декабря, намерены еще посетить резиденции двух чиновников - спикера Владимира Рыбака и премьера Николая Азарова.

Об этом на митинге возле села Новые Петривцы заявил Арсений Яценюк, передает ЛИГАБизнесИнформ.

"Мы забыли еще о двух ребятах, которые грустят, что мы сегодня не вспомнили о них: это Азаров и Рыбак. Их резиденции также сегодня посетят участники нашего Автомайдана, чтобы они не забыли о том, что народ Украины требует их отставки", - сказал он.

При этом оппозиционер отметил, что у Майдана к президенту три требования, если он их не выполнит, то пикеты под Межигорьем станут регулярными.

"Мы пришли ему сказать, что если он не выполнит требование - то наша воскресная экскурсия превратится в постоянный тур и мы будем приглашать сюда всю Украину", - предупредил он.

В свою очередь, Олег Тягнибок отметил, что в селе Новые Петривцы собралось такое количество людей и автомобилей, что лидерам оппозиции пришлось идти пешком 30 минут.

"Обратите внимание на тот знак - до него 300 метров. Территория Майдана расширилась. Нас от победы отделяет 300 метров", - также отметил Тягнибок.

Участники пикета стали скандировать: "Сегодня!Сегодня!"

После этого лидер фракции УДАР Виталий Кличко напомнил, что сегодня проходит мирная акция.

Напомним, представители милиции ранее заявили о том, что суд запретил проводить акции возле Межигорья.