Митинг в Межигорье завершен: Автомайдан поехал к Медведчуку и Азарову

Митинг активистов Автомайдана возле Межигорья завершен - протестующие направились в сторону домов Виктора Медведчука и премьера Николая Азарова.

От резиденции Президента Виктора Януковича митингующие поехали к месту жительства Медведчука, которое находится в 5 км в сторону Киева, сообщает УНИАН.

После этого активисты собираются поехать в Конча-Заспу пикетировать жилище премьер-министра Украины Николая Азарова.

Напомним, митинг активистов Автомайдана состоялся 29 декабря вблизи резиденции "Межигорье" в селе Новые Петровцы Киевской области.

Протестующие остановились примерно в 500 метрах от жилья Президента Виктора Януковича (дальше не пропустили милицейские кордоны) и провели там акцию. В митинге приняли участие лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок. Они озвучили свои требования к Президенту и предупредили, что, в случае их неввыполнения, приведут на то же место миллионы протестующих.

До этого на Народном вече на Майдане Независимости был принят манифест с требованиями к власти: полный текст читайте здесь.

Фото: Украинская правда.