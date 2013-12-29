Активисты Автомайдана добрались до жилища Медведчука и сломали забор: опубликованы фото

Активисты Авто-и Евромайдана переехали от резиденции Президента в Межигорье к дому Виктора Медведчука, расположенного в 5 километрах от Киева.

Несколько сотен митингующих бьют ногами в ворота и забор меведчуковского дома и выкрикивают "Медведчук - кремлевская шестерка", пишет УНИАН.

Правоохранителей по периметру и с внешней стороны жилища не видно.

Сейчас возле дома Медведчука собралось около сотни автомобилей и несколько сотен митингующих. Однако люди продолжают прибывать.

Как сообщает ЛигаБизнесИнформ, участники выломали часть ворот. Организаторы в очередной раз призывали активистов успокоится и не ломать ворота.

"Стучать можете сколько угодно", - сказал народный депутат Владимир Яворивский.

Чтобы успокоить участников акции, организаторы поставили гимн.

Сейчас митингующие пишут краской на воротах и заборе лозунги. В частности, они написали: "Палаци дітям!"

Несмотря на то, что основная часть участников акции уезжает, около 40 человек остается возле резиденции Медведчука.

Напомним, 29 декабря возле президентской резиденции в Межигорье состоялся митинг с участием лидеров оппозиции Олега Тягнибока, Виталия Кличко и Арсения Яценюка.

На нем отмечалось, что если Янукович не выполнит требований Майдана, то митинг под Межигорьем станет постоянно действующим.

Также сегодня активисты Автопробега заявили, что будут пикетировать резиденции Владимира Рыбака и Николая Азарова.

фото:ЛигаБизнесИнформ

