Как протестовал Киев: вече на Майдане и акция в Межигорье, опубликованы фото и видео

В воскресенье, 29 декабря, в Киеве в рамках акции на Евромайдане состоялось несколько протестов.

На Майдане Независимости в центре столицы собралось новое Народное вече, принявшее манифест с требованиями к власти: полный текст документа читайте здесь.

Всего в центре Киева собралось несколько десятков тысяч человек - некоторые СМИ сообщали о 50 тысячах участников.

Объявление манифеста на Майдане

Позже протесты переместились под резиденцию Президента Виктора Януковича в Межигорье - активисты Автомайдана провели акцию примерно за 500 метров от места жительства главы государства. Лидеры оппозиции, выступавшие с крыши микроавтобуса, потребовали выполнения их требований и пригрозили привести в Межигорье миллион людей на постоянную акцию.

Видео с Майдана в Киеве

После этого протестующие направились к дому Виктора Медведчука - по данным "ЛигаБизнесИнформ", там сломали ворота. также митингующие планируют поехать к Николаю Азарову в Конча-Заспу.

Милиция в Межигорье

"Главред" предлагает читателям фото и видеорепортаж о протестах воскресенья.

Акция в Межигорье

Фото: УНИАН, соцсети, Украинская правда.