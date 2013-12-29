Как протестовал Киев: вече на Майдане и акция в Межигорье, опубликованы фото и видео

Всего в центре Киева собралось несколько десятков тысяч человек - некоторые СМИ сообщали о 50 тысячах участников.
Объявление манифеста на Майдане
Позже протесты переместились под резиденцию Президента Виктора Януковича в Межигорье - активисты Автомайдана провели акцию примерно за 500 метров от места жительства главы государства. Лидеры оппозиции, выступавшие с крыши микроавтобуса, потребовали выполнения их требований и пригрозили привести в Межигорье миллион людей на постоянную акцию.
Видео с Майдана в Киеве
После этого протестующие направились к дому Виктора Медведчука - по данным "ЛигаБизнесИнформ", там сломали ворота. также митингующие планируют поехать к Николаю Азарову в Конча-Заспу.
Милиция в Межигорье
"Главред" предлагает читателям фото и видеорепортаж о протестах воскресенья.