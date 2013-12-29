В милиции заявили, что по делу Татьяны Чорновол допросили уже более 50 свидетелей

В деле об избиении журналистки Татьяны Чорновол уже допрошено более 50 свидетелей.

Об этом заявил замначальника ГСУ МВД Украины Александр Гнатив, сообщается на сайте милиции.

По его информации, в рамках расследования уголовного производства по факту нападения на журналистку "назначено около двух десятков экспертиз, среди которых дактилоскопическая, трасологическая, цитологическая, молекулярно - генетическая и т.д.".

"Сейчас обработаны результаты химической экспертизы, согласно которой фрагменты красок, находящихся на автомобилях, полностью совпадают. Это позволяет сделать выводы о том, что следствием изъяты именно те автомобили, на которых двигалась потерпевшая и подозреваемые в уголовном производстве во время инцидента", - заявили в милиции.

Расследование продолжается согласно плану следственных действий, чтобы установить роль каждого фигуранта этого дела.

Напомним, ранее были задержаны, а позже арестованы, пятеро подозреваемых в нападении на журналистку Татьяну Чорновол.

В ходе допроса пятый подозреваемый признался, что принимал участие в избиении Татьяны Чорновол.