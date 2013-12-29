Янукович и Азаров выразили соболезнования семьям погибших при взрыве в Волгограде

Украинские власти выразили соболезнование семьям погибших в теракте в Волгограде.
Президент Виктор Янукович выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с террористическим актом, произошедшим в Волгограде.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"С глубокой болью в Украине восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта, который произошел 29 декабря этого года в Волгограде", - говорится в соболезновании.
"Разделяя чувство скорби тех, кто потерял своих родных и близких, категорически осуждаем любые проявления терроризма", - подчеркнул Янукович.
Президент передал также слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии.
В свою очередь, премьер-министр Николай Азаров также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта в Волгограде.
На своей странице в Facebook Азаров написал: "Хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших сегодня в Волгограде. Это большая трагедия. Мы все молимся за здоровье тех, кто ранен и за чью жизнь борются медики. И пусть земля будет пухом погибшим сегодня...".
Напомним, 29 декабря на железнодорожном вокзале в Волгограде был совершен теракт. В результате срабатывания взрывного устройства, которое привела в действие смертница, по предварительным данным, погибли не менее 16 человек.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что террористкой-смертницей была женщина.
По информации источника, теракт могла совершить уроженка Дагестана Оксана Арсланова, однако эта информация требует подтвержденияю.
Позже в СМИ появилась информация о том, что террористом был мужчина, который принес взрывчатку на вокзал в рюкзаке. Его личные данные установлены.
Украинцев среди пострадавших в результате теракта нет.