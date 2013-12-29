Янукович и Азаров выразили соболезнования семьям погибших при взрыве в Волгограде

Президент Виктор Янукович выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с террористическим актом, произошедшим в Волгограде.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"С глубокой болью в Украине восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта, который произошел 29 декабря этого года в Волгограде", - говорится в соболезновании.

"Разделяя чувство скорби тех, кто потерял своих родных и близких, категорически осуждаем любые проявления терроризма", - подчеркнул Янукович.

Президент передал также слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии.

В свою очередь, премьер-министр Николай Азаров также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта в Волгограде.

На своей странице в Facebook Азаров написал: "Хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших сегодня в Волгограде. Это большая трагедия. Мы все молимся за здоровье тех, кто ранен и за чью жизнь борются медики. И пусть земля будет пухом погибшим сегодня...".

Напомним, 29 декабря на железнодорожном вокзале в Волгограде был совершен теракт. В результате срабатывания взрывного устройства, которое привела в действие смертница, по предварительным данным, погибли не менее 16 человек.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что террористкой-смертницей была женщина.

По информации источника, теракт могла совершить уроженка Дагестана Оксана Арсланова, однако эта информация требует подтвержденияю.

Позже в СМИ появилась информация о том, что террористом был мужчина, который принес взрывчатку на вокзал в рюкзаке. Его личные данные установлены.



Украинцев среди пострадавших в результате теракта нет.