Автомайдан добрался до Азарова: активисты расписывают ворота и стучат в забор

Около 20 автомобилей активистов Автомайдана добрались к жилищу премьер-министра Николая Азарова в Конча-Заспе.

Об этом сообщили митингующие на страничке Евромайдана в Facebook.

Между тем, как сообщает ЛигаБизнесИнформ, по пути в Конча-Заспу автоколонну несколько раз останавливали сотрудники ГАИ, в том числе по причине того, что флаги якобы закрывают номерные знаки автомобилей.

Сейчас возле дома Азарова пребывает около 100 автомобилей и 300 человек протестующих. Они стучат в металлический забор и расписывают ворота краской. Среди надписей - "Бимбу геть!", "Будет трибунал".

Камеры наблюдения на воротах участники акции закрыли национальными флагами.

Перед участниками выступают народные депутаты от оппозиции. Присутствуют около 10 сотрудников ГАИ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что активисты Авто-и Евромайдана переехали от резиденции Президента в Межигорье к дому Виктора Медведчука.

Митингующие взломали забор особняка и написали на воротах лозунг: "Палаци дітям".

Также сообщалось о том, что сегодня, 29 декабря, возле президентской резиденции в Межигорье состоялся митинг с участием лидеров оппозиции Олега Тягнибока, Виталия Кличко и Арсения Яценюка.



На нем отмечалось, что если Янукович не выполнит требований Майдана, то митинг под Межигорьем станет постоянно действующим.



Также сегодня активисты Автопробега заявили, что будут пикетировать и резиденции Владимира Рыбака.

фото:Facebook;ЛигаБизнесИнформ

