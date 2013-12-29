Евромарш в Донецке закидали яйцами: опубликованы фото и видео

29 декабря в Донецке около 300 представителей оппозиционных партий и общественных активистов провели марш в поддержку евроинтеграции.

Митингующие собрались возле памятника Тарасу Шевченко. В момент, когда несколько участников митинга начали разворачивать плакаты, к ним подошли неизвестные и попытались препятствовать, пишут Новости Донбасса.

Представители милиции заявили, что они не будут вмешиваться, пока им не напишут заявление. Активисты написали заявление.

Когда колонна проходила возле подземного перехода около библиотеки Донецкого национального технического университета, неизвестные забросали яйцами участников шествия.

Одного из нападавших-провокаторов участники марша задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Во время шествия один из мужчин, которых участники акции, обвинили в нападении сказал, общаясь с кем-то по телефону: "Запускай навстречу наших девочек".

Большинство дончан на шествие реагировали нейтрально, но некоторые пожилые женщины начинали критиковать участников акции протеста.

Напомним, сегодня, 29 декабря, на Майдане Независимости в Киеве на шестое народное вече "Солидарность против террора" собралось около 15 тысяч человек.

фото;видео: Новости Донбасса.