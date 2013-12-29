Автомайдан завершил пикетирование резиденций Азарова, Рыбака и Ющенко салютом и гимном

Пикетирование участниками Авто-и Евромайдана дома премьер-министра Николая Азарова в Конче Заспе завершилось салютом и исполнением гимна Украины.

Активисты повредили ворота Азарова: в нижней части из них сорвали обшивку. Также забор вокруг дома они расписали разными лозунгами в длину 50 метров от ворот, пишет УНИАН.

Запустив в небо салют, и исполнив гимн Украины, участники акции отправились на Майдан Независимости, чтобы там рассказать, как все происходило.

Между тем, ЛИГАБизнесИнформ передает, что активисты Автомайдана пикетировали резиденции премьер-министра Николая Азарова, спикера Верховной Рады Владимира Рыбака и бывшего президента Виктора Ющенко в Конча-Заспе.

Оппозиция призвала участников Автомайдана ехать на Европейскую площадь и присоединиться к Евромайдану.

Перед этим участники акции выстроились вдоль забора резиденций и около 15 минут стучали в забор палками, кулаками и ногами. Завершился пикет салютом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что активисты Авто-и Евромайдана переехали от резиденции Президента в Межигорье к дому Виктора Медведчука.



Митингующие взломали забор особняка и написали на воротах лозунг: "Палаци дітям".



Также сообщалось о том, что сегодня, 29 декабря, возле президентской резиденции в Межигорье состоялся митинг с участием лидеров оппозиции Олега Тягнибока, Виталия Кличко и Арсения Яценюка.



На нем отмечалось, что если Янукович не выполнит требований Майдана, то митинг под Межигорьем станет постоянно действующим.

фото: ЛИГАБизнесИнформ; pravda.com.ua