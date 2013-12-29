Медведчук предупредил Автомайдан: я воевать умею

Глава движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук прокомментировал акцию Автомайдана, участники которой приехали к его поместью под Киевом.

Так на своей странице в Facebook Медведчук написал: "Митингующие Автомайдана и лидеры оппозиции – "группы вандалов, которые ездят в поисках памятников и заборов, которые хочется поломать и продемонстрировать, что вандализме никому не уступят".

"Хуже дурака может быть только активный дурак". Вспомнил эту поговорку, когда после Евромайдана, который проходил под лозунгом "Солидарность против террора", особо рьяные активисты приехали ко мне ломать забор", - отметил Медведчук.

"Лидеры оппозиции имеют такое же отношение к Майдану, как то, что они делают – к европейским ценностям. Объединившись в группы вандалов, ездят в поисках памятников и заборов, которые хочется поломать и продемонстрировать, что вандализме никому не уступят", - добавил он.

"Ни запугать, ни остановить меня не получится. … Я и движение "Украинский выбор" будем активно, всеми законными способами бороться за наши православно-славянские ценности, за дружбу и экономическое сотрудничество с Россией, за интересы людей, которым чужд вандализм, хаос, цинизм, беспорядки и ложь тех, кто любой ценой борется за власть для себя", - заявил Медведчук.

Он также добавил: "Им (оппозиционным лидерам) хочется воевать? Я воевать умею. У нас достаточно сил и возможностей, чтобы отстоять наши взгляды и убеждения".

Медведчук обвинил оппозицию в "политической несостоятельности", которую прикрывают "вандализмом, провокацией беспорядков, захватом госучреждений, блокированием дорог".

Напомним, ранее сообщалось о том, что активисты Авто-и Евромайдана переехали от резиденции Президента в Межигорье к дому Виктора Медведчука.



Митингующие взломали забор особняка и написали на воротах лозунг: "Палаци дітям".

Также напомним, сегодня, 29 декабря активисты Автомайдана пикетировали поместья премьера Николая Азарова, спикера ВР Владимира Рыбака и бывшего президента Виктора Ющенко.