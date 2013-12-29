Организатора Автомайдана вызывают на допрос в милицию

30 декабря на 14:00 на допрос в МВД вызывают организатора Автомайдана Дмитрия Булатова.

Об этом написал на страничке Евромайдана в Facebook адвокат автомайдановцев Дмитрий Йовдий.

"Формально Булатов вызывается в качестве свидетеля в рамках расследования дела о блокировании дорог (об открытии соответствующего производства сообщалось ранее). Впрочем, в действительности интерес МВД связан с автопробегом в Межигорье, организатором которых выступает Дмитрий Булатов", - уверен адвокат.

"Более того, после вступления в действие так называемого закона об амнистии, уголовное производство по блокированию дорог вообще должно было быть уже закрытым", - подчеркивает адвокат.

Как известно, ранее Йовдий заявил, что участники автопробегов получают не только повестки на допросы в качестве свидетелей в рамках уголовного производства, но и повестки от органов ГАИ о необходимости явиться в ведомство с автомобилем и документами.

В уведомлениях отсутствуют ссылки на нормы закона, на основании которых вызывается участник автопробега, не указано также, о каком именно правонарушении идет речь, когда оно было совершено.

"Очевидно, таким образом, правоохранители совершают психологическое давление на участников Автомайдана, пытаясь отбить желание у автомобилистов продолжать свои мероприятия", - считает адвокат.

Напомним, сегодня, 29 декабря, активисты Автомайдана пикетировали резиденцию Президента Виктора Януковича в Межигорье. Они провели акцию примерно за 500 метров от поместья главы государства.

После этого протестующие направились к дому Виктора Медведчука, где сломали забор.

Их маршрут закончился пикетированием особняков премьера Николая Азарова, спикера ВР Владимира Рыбака и бывшего президента Виктора Ющенко, где они автомайдановцы спели гимн и запустили салют.