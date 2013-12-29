Добкин предложил отменить пакт Молотова-Риббентропа

Губернатор Харьковской области Михаил Добкин предлагает отменить пакт Молотова-Риббентропа.

В своем микроблоке в Twitter комментируя фотографию гроба, который с собой носили участники похода к резиденции Президента Виктора Януковича "Межигорье" он написал: "Этот идиотизм уже бьет через край. С такими психопатами стыдно жить в одной стране. Надо отменять пакт Молотова - Риббентропа! К черту этих идиотов с их гробами и мусором в голове! Пусть проваливают!", - пишет политик.

Отвечая на комментарий одного из пользователей, руководитель Харьковской обладминистрации добавил: "Это у них не истерика. Они реально другие люди. Вы представляете, что у них в голове вместо мозга, если они гробы по Киеву катают?!".

После этого он опубликовал ряд фотографий со своими комментариями, в частности, новогодней елки на Майдане Независимости в Киеве с подписью "Это елка???" и совместной фотографии лидера парламентской фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка с журналистом Виталием Портниковым с подписью "Это их лидеры?". "Если это все правда, то мы действительно в разных странах живем", - подчеркнул Добкин.

Напомним, 29 декабря автомайдановцы, устроившие автопробег к загородной резиденции президента в Межигорье, принесли в село гроб.



Несколько мужчин принесли к кордону, который перегораживает дорогу к резиденции Президента Виктора Януковича "Межигорье", гроб, украшенный темно-синей тканью. По словам митингующих, гроб символизирует "его политическую смерть".

СПРАВКА. Пакт Молотова–Риббентропа - Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и СССР (Иоахимом фон Риббентропом и Вячеславом Молотовым).

К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства". Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных "областей, входящих в состав Польского государства" и Бессарабии в сферу интересов СССР, Литву и запад Польши — в сферу интересов Германии.

1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел Польши между СССР и Германией был завершен 28 сентября 1939 г. подписанием договора о дружбе и границе. К СССР отошли территории Западной Украины (нынешних Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областей) и Западной Белоруссии. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.