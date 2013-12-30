Евромайдан выстоял ночь и отметил месяц первого разгона, опубликовано новое видео

В понедельник, 30 декабря, пошли 40-е сутки акции сторонников евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве. Участники Евромайдана выстояли еще одну ночь, традиционно встретили утро исполнением Гимна Украины и отметили ровно месяц с той даты, как власть разогнала мирную акцию сотен студентов, на которых в ночь на 30 ноября напали вооруженные дубинками бойцы "Беркута".

Напомним, что именно после разгона студенческого Евромайдана акция вспыхнула с новой силой. На следующий день оппозиции удалось собрать около 100 тысяч человек, но не удалось удержать ситуацию под контролем.

Затесавшиеся в ряды митингующих провокаторы спровоцировали людей на штурм Банковой, где находится Администрация Президента. После ухода провокаторов бойцы "Беркута" в очередной раз ударами дубинок разогнали митингующих, избив при этом более 40 журналистов из отечественных и зарубежных.

Были избиты медики и волонтеры, оказывавшие помощь раненым, после чего стало известно, что прокуратура не сможет наказать озверевших правоохранителей, т.к. за черными масками и опущенными забралами не видно лиц.

Позже был принят закон об амнистии для активистов Евромайдана, который дает возможность избежать ответственности за драки с "Беркутом" и штурм Банковой.

Видео: youtube.com