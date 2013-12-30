В Тернополе объявили Год Бандеры и выселяют обладминистрацию

В воскресенье, 29 декабря, депутаты Тернопольского облсовета приняли решение о выселении возглавляемой Валентином Хоптяном облгосадминистрации из здания облсовета и назвали 2014-й годом Степана Бендеры.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ВО "Свобода" сообщает УНН.

Сессию, начатую в здании облсовета, депутаты решили продлить на Театральной площади Тернополя. Единодушно все присутствующие, в том числе и депутаты областного совета поддержали 3 проекта решений.

В частности речь идет о "О прекращении договорных отношений", которым предусматривается выселение Тернопольской областной государственной администрации из арендованных помещений.

Кроме того, было принято решение "Об утверждении положений о содержании, описании и порядке использования символики Тернопольской области и национально-освободительной символики", согласно которому отныне красно-черный флаг будет вывешиваться на здании областного совета в дни знаменательных дат национально-освободительной борьбы украинского народа и в другие дни, по распоряжению председателя облсовета.

Также было поддержано решение "О провозглашении 2014 г. в Тернопольской области годом лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры".

Ранее "Главред" сообщал, что 17 декабря Львовский облсовет принял решение о создании исполнительного комитета, который самостоятельно будет обеспечивать выполнение полномочий, ранее делегированных Львовской облгосадминистрации. Кроме того, было решено выселить обладминистрацию из здания облсовета.

Фото: doroga.ua