МИД: в теракте на вокзале Волгограда украинцы не пострадали, данные по троллейбусу проверяют

Среди жертв теракта на волгоградском вокзале, который произошел 29 декабря, граждан Украины не было.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, передает "Интерфакс-Украина".

"По нашей информации, граждан Украины среди погибших и пострадавших нет", - сообщил глава пресс-службы Евгений Перебийнис.

Также он сообщил, что информация об украинцах, которые могли пострадать в результате взрыва в троллейбусе 30 декабря, проверяется.

Главные подробности терактов в Волгограде, а также фото и видео смотрите в спецтеме "Главреда".