Кличко и Янукович названы политиками года-2013

30 декабря 2013, 11:20

Народ Украины оказался на третьем месте

Виктор Янукович и Виталий Кличко

По итогам уходящего 2013-го года лидер УДАРа Виталий Кличко стал самым успешным политиком года. Втрое место – у Президента Виктора Януковича.

Такое мнение высказали ведущие украинские политические эксперты в ходе опроса, проведенного с 23 по 27 декабря Агентством стратегических коммуникаций Res Publica, сообщает УНИАН.

26,7% экспертов назвали Кличко самым успешным в 2013 году. На втором месте – Янукович (16,7%), а на третьем – народ Украины (13,4%). В список топ-политиков года также вошли:  внефракционный нардеп Петр Порошенко (10,0%), премьер Николай Азаров (3,3%), экс-премьер Юлия Тимошенко (3,3%), журналистка Татьяна Чорновол (3,3%) и спортсмен Вадим Титушко (3,3%). Вместе с тем, 20,0% опрошенных не смогли кого-либо отметить.

Главным событием уходящего года, по версии украинских политологов, стал Евромайдан. Такое мнение высказали 66,6% опрошенных экспертов. Кроме того, 26,7% респондентов считают главным событием года отказ Украины от подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства", и 6,7% - подписание Московских соглашений в декабре 2013 года.

В опросе приняли участие следующие: Виталий Бала (политолог, директор Агентства моделирования ситуаций), Артем Биденко (политолог, эксперт по рекламным коммуникациям), Денис Богуш (политтехнолог, президент компании Bohush Communications), Александр Булавин (политтехнолог), Павел Булгак (журналист, политический эксперт), Сергей Гайдай (политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства "Гайдай.Ком"), Алексей Гарань (политолог, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии), Алексей Голобуцкий (политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций), Дмитрий Джангиров (политолог, политтехнолог), Игорь Жданов (политолог, президент аналитического центра "Открытая политика"), Павел Карайченцев (политтехнолог), Вадим Карасев (политолог), Евгений Копатько (социолог, политтехнолог, руководитель компании Research & Branding Group), Павел Кругляковский (политтехнолог), Виталий Кулик (политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества), Анатолий Луценко (политтехнолог, директор компании "GMT Group"), Евгений Магда (политический обозреватель), Ярослав Макитра (политтехнолог), Константин Матвиенко (политолог, председатель корпорации стратегического консалтинга "Гардарика"), Николай Михальченко (политолог, социолог, заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований им. И Ф. Кураса НАН Украины), Вячеслав Пиховшек (политический аналитик), Игорь Попов (политолог), Виталий Портников (журналист, политический обозреватель, президент телеканала ТВі), Дмитрий Столярчук (политический эксперт, директор коммуникационной компании "Агентство медиастратегии"), Василий Стоякин (политолог, политтехнолог, директор "Центра политического маркетинга"), Евгений Филиндаш (политолог), Владимир Цибулько (политолог), Александр Черненко (политический эксперт, председатель Правления ВОО "Комитет избирателей Украины"), Юрий Якименко (заместитель Генерального директора, директор политико-правовых программ, Центра Разумкова), Олеся Яхно (политический эксперт).

Ранее "Главред" сообщал, что главным событием уходящего 2013-го года украинцы назвали  Евромайдан, главным разочарованием Президента Виктора Януковича.

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